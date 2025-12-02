Her bölümüyle izlenme rekorlarını alt üst eden Uzak Şehir dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicisini önce gergin bir hale sokar ardından da hakimin kararı ile de rahat bir nefes aldırtır.

Kanal D’de pazartesi akşamları yayına gelen Uzak Şehir’in dün akşamki bölümünde neler oldu. Gelin hep birlikte bakalım.

Boran'ın inatla karısını ve çocuğunu geri alacağını söylemesi Alya’yı zor duruma sokar. Her bulduğu fırsatta Boran’a onu istemediğini söyleyen Alya’ya ise en büyük destek Cihan’dan gelir.

Boran ile aynı çatı altında kalmak istemeyen Alya, Cihan'dan kendisini konaktan uzaklaştırmasını ister. Aylar sonra Cihan ile baş başa yemek masasına oturan Alya kağıt üzerinde boşanmak için anlaşırlar. Alya Cihan’a korkularından söz eder.

‘BOŞANMAMIZ DA KAĞIT ÜZERİNDE OLSUN’

"Bir gün o nikah masasına tekrar oturacağım. Seninle ve senin yanında... Avazım çıktığı kadar bağıracağım 'bütün kalbimle evet'... Biz ancak o zaman içimizden geldiği gibi sarılabiliriz birbirimize biliyorum. Çok istedim... Sarılmak, koynunda uyumak...Söyleyemedim. İşte o zaman belki söyleyebiliriz. Hatta belki 'bir bebeğimiz daha olsun Cihan' bile derim sana..."

KONAĞA DÖNDÜKLERİNDE ODALARI AYIRIRLAR

Alya Cihan ile odalarını ayırır. Bu duruma en çok Sadakat sevinir. Büyük yüzleşmenin anı gelir.

Alya ile Cihan ilk iş olarak Deniz’e babasının yaşadığını söylerler. Alya hayatının en zor konuşmasını yapmaya çalışırken Boran, bütün konağı bağırmasıyla inletir. Deniz, babasını karşısında görünce neye uğradığını şaşırır. Bu karşılaşma Alya’nın sinirlerini alt üst eder. Cihan ise abisinin bilinçsiz davranışlarından dolayı arasına mesafe koyar.

Cihan abisine “Aramızda az buçuk bir bağ kaldı, böyle devam ederse o da kopar ve ben seninle daha önce hiç konuşmadığı gibi konuşmak zorunda kalırım” der.

BOŞANMAK İÇİN PROTOKOLÜ İMZALARLAR

Alya ile Cihan boşanmak için harekete geçer. Cihan'ın imza atmadan önce protokolü hazırlayan Erol'dan bir isteği var: Gerçek nikahımızda şahidimiz sen olacaksın... der

Şahin hastaneden çıkar. Fidan ile Zerrin'in yanı sıra Cihan ve Kaya da Şahin'i yalnız bırakmaz. Şahin, Cihan'a konağa döneceğini ama bu saatten sonra babasının yanlış bir şey yapmasına izin vermeyeceğini söyler.

ECMEL TORUNUNU GÖRMEK İÇİN KAPIYA DAYANIR

Albora Konağı'nın kapısına dayanan ve torununu görmek isteyen Ecmel'e Alya engel oldu.

Ecmel'in kapıya dayandığını öğrenen Boran, varlığını geç öğrendiği babasının karşısına dikilir. Kendini affettirmek için her yolu deneyen Ecmel asıl suçlunun gerçekleri kendisinden gizleyenin Sadakat olduğunu söyler.

BEBEĞİMİN BABASI KAYA!

Zerrin ise aylardır sakladığı gerçeği abisi Şahin'e söyler: Bebeğimin babası Kaya! Demir'den kurtulmanın planlarını yapan Zerrin, yurt dışına çıkma planını ailesine anlatır.

‘CİHAN BABAM OLUNCA KALBİM DAHA AZ ACIDI’

Deniz, Boran ile buluşur. Baba oğulun karşılaşması duygusal anların yaşanmasına neden olurken, Deniz'in Cihan'a baba demesi ortamda buz gibi rüzgarlar estirir. “Ben sen ölünce çok üzüldüm ama Cihan babam olunca kalbim daha az acıdı” der.

BOŞANMA GÜNÜ GELİR ÇATAR

Alya ile Cihan istemeye istemeye hakim karşısına çıkar. Alya, birbirlerine yaklaşamadıklarını ve Cihan'ı sevmediğini söyler. Cihan da sözleriyle karısını doğrular. Ne o beni çok seviyor ne de ben onu çok seviyorum...

Hakim Alya ve Cihan'ın daha önce de boşanma davası açtıklarını ve verdikleri ifadeyi hatırlatır. Sadakat'in araya girip 'bunlar birbirini sevmiyor, bunları boşa' demesi ise hakimi ikna etmedi.

İki davadaki beyanların çeliştiğini söyleyen hakim, Cihan ve Alya'yı boşamadı.

OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat gibi başarılı oyuncular yer alıyor.