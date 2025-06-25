Alzheimer hastalarına akıllı takip sitemi! "Kimsenin gözü arkada kalmayacak"

Çankaya Belediye Başkanı Güner, Alzheimer, Demans ve Parkinson tanısı konmuş hastalar için harekete geçildiğini açıkladı.

Çankaya Belediyesi, ilçede yaşayan Alzheimer, Parkinson ve Demans tanısı konmuş vatandaşların, 7/24 takip edilebilmesi için akıllı takip sistemi hizmeti verecek.

Aileler bu takip sistemiyle hastaların nabız, düşme tespiti, evden uzaklaşma gibi riskli durumlarını izleyebilecek ve anlık olarak takip edebilecekler. Acil durumlarda hızlı müdahale sağlayabilmek adına dijital destekli olarak hazırlanan bu sisteme vatandaşlar 0312 458 89 00 / 1188 no'lu telefondan ön başvuru yapabilecekler.

"KİMSENİN GÖZÜ ARKADA KALMAYACAK"

Çankaya'nın yeni projesi hakkında bilgi veren Güner "Sözümüzü tutuyoruz, büyüklerimize vefamızı hizmetimizle gösteriyoruz" dedi. Takip sistemi için ön başvuru aldıklarını kaydeden Güner "Alzheimer, Demans ve Parkinson tanısı konmuş komşularımızın talepleri halinde, sağlık durumlarındaki değişimlerin ve konumlarının aileleri tarafından akıllı takip sistemi ile 7/24 izlenebilmesini sağlayacağız. Çankaya’da kimsenin gözü arkada kalmayacak" diye konuştu.