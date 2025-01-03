Alzheimer hastası babaanne ve 2 küçük torunu kayboldu

Kaynak: DHA
Alzheimer hastası babaanne ve 2 küçük torunu kayboldu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Alzheimer hastası 77 yaşındaki Şadiye Özkan ile torunları 3 yaşındaki Deniz ve 7 yaşındaki Birgül kayboldu.

Aile yakınları, kaybolan üç kişinin bulunması için yetkililere başvurdu. Arama çalışmalarına, jandarma, komando timi, sağlık ekipleri ve AFAD katıldı.

EVDE OLMADIKLARINI FARK EDİNCE ARAMAYA BAŞLANDI

Olay, Yatağan’ın Turgut Mahallesi'nde meydana geldi. Şadiye Özkan’ın oğlu Ergün Özkan, saat 17.00 sıralarında annesi ve torunlarının evde olmadığını fark etti. İlk olarak çevrede yaptığı aramalar sonuç vermeyince, Özkan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek yardım istedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI ORMANLIK ALANDA YOĞUNLAŞTI

İhbar üzerine, kaybolan babaanne ve torunları için jandarma, komando timi, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kaybolan üçlünün son olarak ormanlık alanda görüldüğü bilgisinin ardından, arama çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

İZ TAKİP KÖPEKLERİ VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONLAR DEVREDE

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen arama çalışmaları, iz takip köpek timi ve gece görüş özellikli dronlar ile destekleniyor. Ekipler, kaybolan kişilerin izlerini sürerek, en kısa sürede bulmalarını amaçlıyor.

Arama çalışmalarının devam ettiği, kaybolan kişilerin bulunmasına yönelik tüm çabaların hızla sürdüğü bildirildi.

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