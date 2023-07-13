Alzheimer Hastası kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Keşlik köyünde yaşayan 62 yaşındaki Yaman Oğuz, 25 Haziran'da evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Alzheimer Hastası kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulundu

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları sonuç vermedi. Yaman Oğuz'un cesedi, evine yaklaşık 150 metre mesafede bulundu.

Otopsi İçin Hastaneye Kaldırıldı

Yaman Oğuz'un Alzheimer hastası olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Oğuz'un kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazesi, Bozkurt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Jandarma ekipleri, Yaman Oğuz'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Olayın nasıl meydana geldiği ve Oğuz'un neden evinden ayrıldığı araştırılıyor.

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