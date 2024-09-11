Alzheimer hastası kayıp adamı Jandarma buldu

Bigadiç ilçesine bağlı olan Işıklar Mahallesinde ikamet eden Alzheimer hastası 81 yaşındaki adam Pazartesi günü saat 12.00 sularında kimseye haber vermeden evden ayrıldı.

Aynı günün akşamında saat 19.30 sularında Jandarma ekiplerine kayıp ihbarı verildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarına 8 asayiş timi, bir AFAD arama timi, bir takip köpeği, köy halkı ile beraber 83 personel katıldı. Yoğun çalışmalar sonucunda akşam saat 22.30 sularında yaşlı adam bulundu. Ekiplerin yaptığı sağlık testlerinden sonra yaşlı adam ailesine teslim edildi.