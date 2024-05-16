Alzheimer hastası yaşlı adam kuyuda ölü bulundu

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi’nde yer alan Bağımsızlık Caddesi üzerindeki binada yayılan gelen kötü koku nedeniyle bina sakinleri bodrum katındaki su kuyusuna indi.
Kuyunun kapağını açan bina sakinleri alzheimer hastası Mustafa Kal'ın yaklaşık 5 gündür orada bulunan cansız bedeniyle karşılaştı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
70 yaşındaki adamın cansız bedeninin kuyudan çıkarılması tahliye çalışması başlatıldı.
Suyun tahliye edilmesi sonrasında çıkarılan yaşlı adamın naaşı otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.