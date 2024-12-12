SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan son uyarı geldi! Emeklilikte kritik tarih...

Milyonlarca emekli, yıl sonu maaşlara gelecek olan zammı merak ederken, bir yandan da yeni emekli olacaklarda şimdiden fazla maaş almak için dilekçe verme derdine düştü. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise 14.01.2025 tarihini işaret ederek uyarıda bulundu.

YÜZDE 30 DAHA YÜKSEK MAAŞ BAĞLANMIŞ OLACAK

Geçtiğimiz sene yüzde 64,77 olarak enflasyon verisi ortaya çıkmıştı. TÜİK tarafından yıllık enflasyon Kasım ayında yüzde 47,09 düzeyinde gerçekleşti.

Enflasyonun bu yıl düşüş sürecine girmesi yeni emekli olacak kişilerin emekli aylıklarını olumsuz anlamda etkileyecek. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek maaş bağlanmış olacak. Bu sebeple pek çok kişi emeklilik için şimdiden başvurmaya başladı.

BU TARİHE DİKKAT!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise emeklilikte kritik tarihi işaret etti. Erdursun, Dünya gazetesindeki ‘emeklilikte kritik tarih’ başlıklı köşe yazısında, “Kamu çalışanları 14.01.2025 tarihine kadar emeklilik müracaatlarını yaparlar ise %30 kayıp ya­şamayacakları 2024 emek­lisi sayılırlar, aynı zaman­da 2025’de emekli olacakla­rı için ikramiyelerini zamlı alırlar” dedi.