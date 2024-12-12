Çayı ve kahveyi şekerli içmek zararlı mı? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Şeker tüketiminin sağlıklı yaşam tartışmalarının merkezinde yer alan bir konu olmaya devam ediyor.

Çay ve kahve gibi günlük olarak tüketilen içeceklere eklenen şekerin, sağlığımız üzerindeki etkileri sıkça sorgulanıyor. Peki, şekerli çay ve kahve içmek gerçekten zararlı mı? Uzmanların bu konuda dikkat çekici uyarıları ve bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu veriler oldukça çarpıcı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Beslenme uzmanı Dr. Ayşe Akın, rafine şekerin aşırı tüketiminin uzun vadede obezite, diyabet ve kalp hastalıklarına yol açabileceğini belirtiyor.

Akın, “Çaya ve kahveye eklenen şeker, genellikle günlük şeker alımını farkında olmadan artırır. Dünya Sağlık Örgütü, günlük şeker tüketiminin toplam enerji alımının %5’ini geçmemesi gerektiğini söylüyor. Ancak, birçok kişi bu sınırı yalnızca içeceklerle aşabiliyor” diyor.

Kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Demir ise şekerli içecek tüketiminin metabolik sendrom riskini artırdığına dikkat çekiyor. “Şekerli çay veya kahve tüketmek, insülin direncini tetikleyebilir ve bu da tip 2 diyabet riskini yükseltir. Aynı zamanda şekerli içeceklerin sürekli tüketimi, damarlarda sertleşmeye yol açarak kalp-damar sağlığını olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullanıyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

2019 yılında British Medical Journal’da yayımlanan bir araştırmaya göre, günlük şeker tüketimi ile çeşitli kronik hastalıklar arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Araştırma, düzenli olarak şekerli içecek tüketen bireylerin, diyabet geliştirme riskinin %20 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Benzer şekilde, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yapılan bir çalışma, fazla şeker tüketiminin, özellikle kadınlarda depresyon riskini artırabileceğini gösterdi.

ŞEKERDEN NASIL UZAK DURABİLİRİZ?

Uzmanlar, şekerli içecek alışkanlığını bırakmanın ilk adımının, içeceklerin doğal tadına alışmak olduğunu vurguluyor. Diyetisyen Ece Yılmaz, “Çayı veya kahveyi şekersiz içmeye başlamak için öncelikle şeker miktarını kademeli olarak azaltabilirsiniz. Tatlı bir tat arıyorsanız, doğal tatlandırıcılar veya baharatlar kullanmayı deneyebilirsiniz. Örneğin, kahveye tarçın eklemek hem tatlı bir lezzet katar hem de metabolizmayı hızlandırabilir” önerisinde bulunuyor.

Şekerli çay ve kahve tüketimi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ters düşebilir. Uzmanlar, şeker kullanımını sınırlamanın ve doğal tatlara alışmanın, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı korumak adına önemli bir adım olduğunu söylüyor. Sağlığınızı korumak için içeceklerinizi şekersiz tercih etmek, daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmanın anahtarı olabilir.