Alzheimer hastası yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

İHA
Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesi'nde kaybolan 80 yaşındaki Saadet Yesin’den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada Yesin’in cansız bedenine ulaşıldı. Yesin’in cansız bedeni jandarma ekiplerince Dalyan Kanalından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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