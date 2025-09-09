Alzheimer'a karşı kahve! Bilim dünyası ne diyor

Kahve, dünya genelinde milyonlarca insanın günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Fakat bu popüler içeceğin sağlığımız üzerindeki etkileri, özellikle de demans gibi nörodejeneratif hastalıklarla olan potansiyel ilişkisi, bilim dünyasında uzun süredir tartışılan bir konu. Peki, yüksek kafein alımı demans riskini gerçekten en aza indirir mi?

Yapılan birçok bilimsel araştırma, kafein tüketimi ile demans riskini azaltma arasında olası bir bağlantı olduğunu öne sürüyor. Özellikle orta düzeyde kafein alımının (günde yaklaşık 2-3 fincan kahveye denk gelen miktar), Alzheimer hastalığı gibi demans türlerinin gelişim riskini düşürebileceğine dair bulgular mevcut.

Örneğin, bazı kohort çalışmaları, düzenli kahve tüketen bireylerde bilişsel gerilemenin daha yavaş ilerlediğini ve demans başlangıcının gecikebildiğini göstermiş. Kafeinin, beyindeki nörotransmitterler üzerindeki etkileri, antioksidan özellikleri ve iltihap önleyici potansiyeli bu koruyucu etkilere katkıda bulunabilir. Beyindeki amiloid plaklarının birikimini engellemeye yardımcı olabileceği veya nöronları hasardan koruyabileceği düşünülüyor.

TÜM UZMANLAR AYNI KONUDA DEĞİL

Tüm uzmanlar aynı fikirde değil. Bazı nörologlar ve araştırmacılar, mevcut kanıtların henüz kesin bir sonuca varmak için yeterli olmadığını belirtiyor. Yüksek kafein alımının potansiyel yan etkileri de göz ardı edilmemeli.

Aşırı kafein tüketimi; uyku bozuklukları, anksiyete, çarpıntı ve sindirim sorunları gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Bu yan etkiler, genel sağlık durumunu olumsuz etkileyerek dolaylı yoldan bilişsel fonksiyonları da etkileyebilir. Bu nedenle, uzmanlar genellikle 'orta düzeyde' tüketimin altını çiziyor. Kafeinin bireysel hassasiyetinin farklılık gösterebileceği ve genetik faktörlerin de bu ilişkide rol oynayabileceği vurgulanıyor. Örneğin, kafeini metabolize etme hızı kişiden kişiye değişebilir ve bu da etkinin farklılaşmasına neden olabilir.

KAPSAMLI ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Sonuç olarak, kafein ve demans arasındaki ilişki umut verici olsa da, kesin yargılara varmak için daha fazla ve kapsamlı araştırmalara ihtiyaç var.