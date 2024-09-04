Alzheimer’da erken tanı hayat kurtarıyor. Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Alzheimer hastalığı, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık olduğu biliniyor.

Bellek kaybı, bilişsel yetilerin azalması ve kişilik değişiklikleri gibi semptomlarla kendini gösteren bu hastalık, hem hastalar hem de aileleri için büyük zorluklara neden oldu.

Alzheimer’da erken tanı, hastalığın seyrini yavaşlatmada ve hastaların yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynadı.

Nöroloji ve geriatri uzmanları, Alzheimer hastalığının erken tanısının, hem tedavi seçeneklerinin etkinliğini artırdığını hem de hastaların ve ailelerinin bu zor süreçle daha iyi başa çıkabilmesine olanak tanıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Murat Emre, İstanbul Üniversitesi’nde nöroloji uzmanı, Alzheimer hastalığında erken tanının, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için tedaviye başlamak adına hayati olduğunu belirtti. Emre, erken tanı ile birlikte uygulanan tedavilerin, hastaların bağımsızlıklarını daha uzun süre korumalarına yardımcı olduğunu ve bunun da hem hastalar hem de bakım verenler için büyük bir fark yarattığını ifade etti.

Dr. Lisa Mosconi, Weill Cornell Medicine’da Alzheimer üzerine araştırmalar yapan bir nörolog, erken tanının sadece tedaviye daha erken başlama imkanı sağlamadığını, aynı zamanda yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini belirtti. Mosconi’ye göre, beslenme, egzersiz ve zihinsel aktiviteler, erken evrede tanı alan hastalarda hastalık sürecini önemli ölçüde etkileyebilir.

Prof. Dr. Kaj Blennow, Göteborg Üniversitesi’nde nöroloji ve biyokimya uzmanı, Alzheimer’ın erken tanısında biyobelirteçlerin önemine dikkat çekti. Blennow, beyin omurilik sıvısındaki belirli protein düzeylerinin ölçülmesi gibi biyobelirteçlerin, hastalığın erken evrelerinde tanı koymada kritik bir araç olduğunu ve bu sayede tedaviye çok daha erken dönemde başlanabildiğini vurguladı.

Alzheimer hastalığında erken tanının önemi, çeşitli bilimsel araştırmalarla da desteklendi.

2016 yılında Lancet Neurology dergisinde yayımlanan bir araştırma, Alzheimer hastalığının erken evrelerinde uygulanan ilaç tedavilerinin, hastaların bilişsel fonksiyonlarını korumada ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada etkili olduğunu ortaya koydu. Bu çalışma, özellikle amiloid beta plaklarının birikiminin erken evrede tespit edilmesinin, tedavi sürecini optimize etme açısından büyük bir avantaj sağladığını gösterdi.

Journal of the American Medical Association (JAMA) Neurology dergisinde 2018 yılında yayımlanan bir başka araştırma ise, Alzheimer hastalığının erken evrelerinde tanı konulan hastaların, düzenli takip ve tedavi ile hastalığın ilerlemesinin geciktirilebileceğini ve bu sayede yaşam kalitesinin artırılabileceğini ortaya koydu. Araştırma, erken tanının, hastaların daha uzun süre bağımsız yaşamalarına ve sosyal etkileşimlerini sürdürmelerine imkan tanıdığını vurguladı.

2019 yılında Nature Reviews Neurology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir inceleme ise, Alzheimer hastalığının erken tanısının, sadece hastaların yaşam süresini uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda sağlık sistemleri üzerindeki ekonomik yükü de azaltabileceğini belirtti. Bu çalışma, erken tanı ve tedavi yaklaşımlarının, ileri evredeki tedavilere kıyasla daha düşük maliyetli olduğunu ve hastaların daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağladığını gösterdi.

Uzmanlar, Alzheimer hastalığında erken tanının önemini vurgularken, bununla birlikte erken tanı koymanın zorluklarına da dikkat çekti. Alzheimer’ın erken evrelerinde belirtiler genellikle hafif ve belirsiz olabilir, bu da tanıyı geciktirebilir. Bu nedenle, uzmanlar, hafif bilişsel bozukluklar veya hafıza kaybı gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini ve mümkün olan en kısa sürede bir sağlık profesyoneline başvurulmasını önerdi.

Ayrıca, Alzheimer hastalığında erken tanının konulabilmesi için aile üyelerinin ve yakınlarının, hastalığın belirtilerine karşı dikkatli olmaları ve gözlemlerini sağlık profesyonelleri ile paylaşmaları büyük önem taşımakta.

Erken tanı, hastalara daha uzun ve kaliteli bir yaşam sunma potansiyeline sahip olduğundan, toplum genelinde farkındalığın artırılması ve düzenli sağlık kontrollerinin teşvik edilmesi gerekti.

Alzheimer hastalığında erken tanı, hem hastaların hem de ailelerinin yaşam kalitesini artırmada hayati bir rol oynar. Bu nedenle, Alzheimer’ın belirtilerine dair bilinçli olmak ve bu belirtileri erken dönemde tespit ederek harekete geçmek, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve daha iyi bir yaşam süresi sağlamak açısından kritik öneme sahip.

Nöroloji Uzmanı Dr. Figen Şensoy, Alzheimer’ın en sık görülen bunama nedeni olduğunu ve erken tanının tedavi etkinliğini artırdığını belirtti.

Dr. Şensoy, erken tanının hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğini ve hastaların daha uzun süre bağımsız yaşayabilmelerine olanak tanıdığını ifade eti.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Neşe Tuncer Elmacı, Alzheimer hastalığının erken belirtilerinin genellikle depresyon ile karıştırılabileceğini ve bu nedenle doğru tanının konulmasının önemini vurguladı.

Prof. Dr. Elmacı, erken tanının hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada ve hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli olduğunu belirtti.

Geriatri Uzmanı Dr. Ayşe Yılmaz ise, Alzheimer hastalığının erken evrede teşhis edilmesinin, hastaların tedaviye daha iyi yanıt vermelerini sağladığını ifade eti.

Dr. Yılmaz, erken tanının hastaların günlük yaşam aktivitelerini daha uzun süre sürdürebilmelerine olanak tanıdığını ve bu sayede yaşam kalitelerinin arttığını belirtti.

Bilimsel araştırmalar, Alzheimer hastalığında erken tanının önemini destekledi.

Örneğin, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından desteklenen bir çalışma, Alzheimer’ın erken evrede tanı ve tedavisinin hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada etkili olduğunu gösterdi.

Ayrıca, ODTÜ'lü bilim insanları tarafından geliştirilen yapay zeka temelli bir teknoloji, tükürük örneklerinden genetik testler yaparak Alzheimer riskini erken evrede tespit edebilmekte.

Bir diğer araştırma, depresyonun Alzheimer hastalığının erken bir belirtisi olabileceğini ve bu nedenle depresyon belirtileri gösteren bireylerin Alzheimer açısından değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Bu tür erken teşhis yöntemleri, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada ve hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadı.

Alzheimer hastalığında erken tanı, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada ve hastaların yaşam kalitesini artırmada hayati bir öneme sahiptir. Uzmanlar, erken tanının tedavi etkinliğini artırdığını ve hastaların daha uzun süre bağımsız yaşayabilmelerine olanak tanıdığını vurguladı.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte ve erken tanının hastalığın yönetiminde kritik bir rol oynadığını gösterdi. Bu nedenle, Alzheimer hastalığının erken belirtilerine dikkat etmek ve gerekli durumlarda uzman yardımı almak büyük önem taşır.