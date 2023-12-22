Aman dedirtmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Aman dedirtmek deyimi ne anlama geliyor?
Aman dedirtmek deyimi ne anlama gelir? Aman dedirtmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Aman dedirtmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin istemediği bir işi yapmaya zorla kabul ettirilmesi amacıyla olmayacak şeyler yapılması ve kişinin elinin ayağının bağlanarak mecburen o işi gönüllü yapıyor hale gelmesini anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Kişi bir şeyi yapabilmek için hiç konuşmayacağı insanlara bile boyun eğmek zorunda kalabilir. Böyle durumlarda da bu deyim kullanılır.

AMAN DEDİRTMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

İşi bırakmam için o kadar çok baskı yaptı ki en sonunda aman dedirtti.

Savaşta düşmana aman dedirtmek askerlere şart olmuştu.

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