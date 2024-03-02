Aman dikkat! Bir imza attı hayatı alt üst oldu. ‘Pencere’ yöntemiyle 40 milyonluk vurgun

Tevfik Sutaş, evli, 3 çocuk ve 3 torun sahibi biriydi. İddiaya göre, İzmir'deki yazlık evinde kargo alırken, gösterilen belgeye imza attı. Sutaş'a, 2023 Temmuz'da icradan tebligat geldi. Tebligatı inceleyen Sutaş, bir senede dayalı 8 milyon TL'si faiz olmak üzere 40 milyon TL tutarında icra takibi başlatıldığını fark etti. Sutaş, avukatı Fırat Ay ile birlikte konuyu yargıya taşıdı, İstanbul 34'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Sutaş, ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayette bulundu. Savcılık soruşturması kapsamında, şüpheliler M.Ö. ve O.D. yakalanarak ifade verdi. Şüpheliler, Tevfik Sutaş'a elden bu parayı borç verdiklerini ileri sürdü. Şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcı, dosyayı bilirkişi incelemesine gönderdi. Bilirkişi heyeti, senedin başka amaçla atılmış imzadan yararlanılarak sahte olarak düzenlendiğini, bu yöntemin de 'Pencere yöntemi' olarak bilinen ve sık rastlanan bir sahtecilik yöntemi olduğunu belirledi. İcra takibi durdurulurken, soruşturma devam ediyor.

'BÖYLE BİR BORCUM YOK, BU İNSANLARI TANIMIYORUM'

Tevfik Sutaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İzmir'deki yazlık evimdeydim. Dairenin görevlisi beni aradı. 'Tevfik Bey, size icradan bir ödeme emri geldi. Ben sizin adınıza aldım, gelince size vereceğim' dedi. Geri göndermemiş, muhtara da vermemiş. Bu, bana büyük bir iyilik yaptı. Görevli, hayatımı kurtardı. Görevli, o mektubu muhtara gönderseydi, tebligat bana ulaşmış sayılacaktı. Ben de 40 milyon borçlu duruma düşecektim. Hemen itiraz ettik. Benim böyle bir borcum yok, bu insanları da tanımıyorum.

Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şüpheliler ifade verdi. Beni tanıdıklarını, inşaat işi yaptığımı, borç para istediğimi söylediler. Bana para verdiklerini iddia ettiler. Bunu söyleyenler, yeşil kartlı, evsiz barksız insanlar. Bunları araştırınca öğrendik. Bilirkişi incelemesinde, senedin kare kutu içine imza alınarak kargo veya başka bir tebligat sırasında yapıldığı ortaya çıktı. Bu olaydan sonra, bu tür teslim formu veya tebligatları imzalamıyorum. Ben mağdur oldum, başkaları da olmasın. Bu tür evrakları imzalarken dikkatli olsunlar" diye konuştu.

'KAĞIDIN ALTINA SENET KOYULMUŞ'

Avukat Fırat Ay, "Tevfik Sutaş'a 40 milyon TL'yi elden borç olarak verdikleri yönünde bir iddiada bulundular. Tabii bu iddianın, biz, hayatın olağan akışı kavramına uygun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bu para, 150 kilo bandında bir ağırlığa sahip. Ayrıca Tevfik Sutaş'ın böyle bir para almasını gerektirebilecek bir ihtiyacı da yok. Kendisinin yaşlı olmasından kaynaklı hedef olduğunu düşünüyoruz. Son zamanlarda sıkça kullanılan pencere yöntemi ile yani kağıdın altına senet konularak bu dolandırıcılık gerçekleşmiş.

Vatandaş kargoya imza attığını zannederek alttaki senede imzalıyor. Bir evraka imza attıkları zaman muhakkak o imzanın, o kağıdın arka tarafında başka bir kağıt olup olmadığını elleriyle mümkün olunca kontrol etsinler. Güvenmediği kişilerden bu şekilde bir imza talebi geldiği zaman muhakkak evrakları okuyup o şekilde imzada bulunsunlar. Yoksa bu telafisi mümkün olamayacak birçok zarara sebebiyet verecek" dedi.