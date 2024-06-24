Aman dikkat biri çakılacak biri uçacak. Selçuk Geçer kesin dille uyardı

Selçuk Geçer son videosunda özellikle iki yatırım aracına dikkat çekti. Selçuk Geçer'in açıklamalarına göre vatandaşın yatırım yapıp yapmama konusunda kararsız kaldığı araçlardın biri çakılırken biri uçacak.

Açıklamaları ile gündem yaratan ekonomist Selçuk Geçer, yüksek enflasyon ile birlikte otomobil ve konut fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek bu iki alanda önemli açıklamalar yaptı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında konut fiyatlarının yukarı yönlü ivmelenmesi ve enflasyonun da etkisiyle otomobil fiyatlarında da artış yaşandığını ifade eden Selçuk Geçer, ilerleyen dönemde ise otomobil fiyatlarının daha da yükseleceğini, ancak konut fiyatlarında ise düşüş olacağını söyledi.

Hükümetin uyguladığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projeleri ve azalan konut talebinin fiyatları aşağı çekebileceğini belirten Selçuk Geçer, otomobil almayı planlayanların ise beklemeleri durumunda maliyetlerin yükselmesiyle birlikte ceplerinden daha fazla para çıkacağını aktardı.

Selçuk Geçer, döviz karşısında Türk lirasının değer kaybetmesi ve yüksek enflasyonun otomobil fiyatlarını uçurduğunu vurguladı.

OTOMOBİL FİYATLARI UÇACAK

Selçuk Geçer otomobil ya da konut alacak vatandaşları uyardı.

Tüm dünyada otomotiv sektöründeki üretim maliyetlerinin yükseldiğini ve bu durumun fiyatlara da artıracağına dikkat çeken Selçuk Geçer, hükümet tarafından getirilen 6+6 kuralı sonrasında küresel üretim sorunlarının daha fazla dikkate alınması gerektiğini söyledi.

KONUT FİYATLARI ÇAKILACAK

Konut fiyatlarında ise düşüş yaşanacağı öngörüsünde bulunan Selçuk Geçer hükümetin seçimler öncesinde duyurduğu TOKİ projelerinin fiyatları bir miktar aşağı çekebileceğini söyleyerek talep düşüklüğü nedeni ile de bir miktar fiyatlarda gerileme olacağını belirtti.

Selçuk Geçer, otomobil alacaklara fiyatların uçuşu geçeceğini, konut alacak vatandaşlara ise konut fiyatlarının düşeceği uyarısında bulundu.

BİR ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA SELÇUK GEÇER HÜKÜMETİN PLANLARININ DOLARI NE HALE GETİRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hükümetin dolar konusunda planını açıklayan Selçuk Geçer bankalardaki döviz hesaplarına vergi getirileceği yönündeki kulis haberlerini duyurmuştu. Vergilerin dolar sahiplerini nasıl etkileyeceğini aktaran Selçuk Geçer yeni vergi uygulamasının daha önce yapılan hatalar gibi kayıt dışılığı artırabileceğini ve insanların paralarını bankalardan çekerek yastık altında saklamaya iteceğini söyledi.