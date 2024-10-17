Aman Mehmet Şimşek duymasın! Fransa uçak biletlerindeki vergiyi artırmaya hazırlanıyor

Türkiye'de kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi ama Fransa'da gelen bir haber iktidarın kafasını karıştırabilir cinsinten...Çünkü, dünyada kredi kartlarından fon için para toplamak isteyen iktidar, Fransızların uçak biletlerindeki vergiyi artırmayı planlamasını ama duymaz diyoruz. Hele ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duymasını...

Fransa'daki hükümetin amacı bütçe açığını kapatmak için...Uçak biletlerindeki verginin 2-3 kat oranında artıralması planlar arasında.

Planlanan vergi oranları ise Fransız basınına sızdı. Buna göre 5 bin kilometreden uzun uçuşlarda business class bilet vergisinin 200 euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ekonomi sınıfında ise bu verginin 60 euro olacağı sızan bilgiler arasında



Havayolu şirketleri bu planlamaya karşı çıkıyor. Sürdürebilir bir planlama olmadığı görüşündeki şirketler girişime tepki gösteriyor.