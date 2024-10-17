Aman Mehmet Şimşek duymasın! Fransa uçak biletlerindeki vergiyi artırmaya hazırlanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aman Mehmet Şimşek duymasın! Fransa uçak biletlerindeki vergiyi artırmaya hazırlanıyor

Fransa'da gelen bir haber her an Mehmet Şimşek'in kafasını karıştırabilir. Fransa'da hükümet bütçe açığını kapatmak için aradığı yollardan birini buldu. Hem de aman Mehmet Şimşek duymasın dercesine...Çünkü Fransa uçak biletlerindeki vergiyi 2-3 kat artırmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi ama Fransa'da gelen bir haber iktidarın kafasını karıştırabilir cinsinten...Çünkü, dünyada kredi kartlarından fon için para toplamak isteyen iktidar, Fransızların uçak biletlerindeki vergiyi artırmayı planlamasını ama duymaz diyoruz. Hele ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duymasını...

Fransa'daki hükümetin amacı bütçe açığını kapatmak için...Uçak biletlerindeki verginin 2-3 kat oranında artıralması planlar arasında.

Planlanan vergi oranları ise Fransız basınına sızdı. Buna göre 5 bin kilometreden uzun uçuşlarda business class bilet vergisinin 200 euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ekonomi sınıfında ise bu verginin 60 euro olacağı sızan bilgiler arasında

Havayolu şirketleri bu planlamaya karşı çıkıyor. Sürdürebilir bir planlama olmadığı görüşündeki şirketler girişime tepki gösteriyor.

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