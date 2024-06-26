Aman Nusret görmesin. Bin dolarlık et sunumu

Las Vegas'taki lüks bir et restoranında gerçekleştirilen abartılı sunum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Restoran, 1000 dolarlık etin sunumunu altın görünümlü kilitli bir çantada ve içi elmas görünümlü taşlarla dolu şekilde yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Sunum, neredeyse 10 kişilik bir ekibin dans ederek çantayı açmasıyla daha da çarpıcı hale geldi. Bu gösterişli sunum, müşterilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan videolar hızla yayıldı ve izleyenler tarafından çeşitli yorumlar yapıldı.

Birçok kişi, ünlü Türk şef Nusret Gökçe'ye atıfta bulunarak, "Aman Nusret görmesin" yorumunda bulundu. Restoranın bu dikkat çekici sunumu, hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı. Kimi kullanıcılar bu sunumu gereksiz ve abartılı bulurken, kimileri ise eğlenceli ve yaratıcı olarak değerlendirdi.