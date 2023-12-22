Amana gelmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Amana gelmek deyimi ne anlama geliyor?
Amana gelmek deyimi ne anlama gelir? Amana gelmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Amana gelmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin bir şeyi yapmadan önce ayak direyip daha sonrasında ise o işi yapmayı zorla kabul etmesi anlamını taşıyan deyimdir.

İşi yapmadan önce karşısına çıkan tüm durumları ve kişileri bile isteye reddeden kişi daha sonrasında reddettiği şeylere ve kişilere 'olur' demek mecburiyetinde kalır.

AMANA GELMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Çocuk istemiyorum diyordu, ailenin baskısı sonrası amana geldi.

Ben asla bu işi yapmam diyordum, amana geldim.

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