Amanda Palmer eski eşine sahip çıktı

Amanda Palmer, eski eşi ünlü İngiliz yazar Neil Gaiman’a yönelik cinsel taciz, saldırı ve duygusal zarara yol açma suçlamalarını reddetti. Kadın, eski çiftin New Zealand'da yaşayan eski çalışanlarından biri olarak, önce Palmer’ın kendisiyle dostça yaklaşıp ona yardım teklif ettiğini, ancak işin ilerleyen zamanlarında Gaiman’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Kadın, dava dilekçesinde Palmer'ın, 22 yaşında evsizken ona yardımcı olduğunu, ardından New Zealand’da çiftin yanında çalışmaya başladığında ise Gaiman'ın ona cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Ayrıca, Palmer’ın daha önce ondan çok sayıda kadından gelen şikayet olduğunu söylediğini belirtti. Davalar, eski çiftin federal insan ticareti yasalarını ihlal ettiğini ve dolayısıyla çeşitli suçlamaların gündeme geldiğini iddia etmekteydi.

PALMER'IN INSTAGRAM ÜZERİNDEN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Amanda Palmer, Instagram üzerinden kısa bir açıklama yaparak suçlamalara dair özel yorum yapmayacağını belirtti. Ancak suçlamaları genel olarak reddettiğini ifade etti. Palmer, şu açıklamayı yaptı:

Hepinize teşekkür ederim, bu zor zamanlarda mahremiyetime saygı göstermeye devam ettiğiniz için. Bu süreçte önceliğim çocuğum ve onun mahremiyetini korumak olacak. Bu yüzden hakkımda yapılan suçlamalara yanıt vermeyeceğim. Ancak, suçlamaları reddediyorum ve gereken zamanda cevap vereceğim. Kalbim, hayatta kalanlarla.

Palmer, The Dresden Dolls isimli müzik grubunun üyesidir ve uzun süredir ABD'de yaşamaktadır. 2011 yılında evlendiği Neil Gaiman ile 2022 yılında boşandıklarını duyurmuşlardı. Çift, oğullarının mutluluğu için ortak bir kararlılıkla ebeveynlik yapacaklarını açıklamış ve mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istemişti.

GAİMAN’A YÖNELİK CİNSEL TACİZ İDDİALARI

Bu dava, 2023 yılının Ocak ayında Neil Gaiman’ın sekiz kadından cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmasının hemen ardından geldi. Kadınlardan dört tanesi, New York Magazine'deki bir makalede Gaiman'ın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklamışlardı. Bu olaylar, ünlü yayıncı Dark Horse Comics'in Gaiman’ın gelecekteki projelerini iptal etmesine yol açarken, Gaiman’ın ünlü kitabı Coraline’ın sahne uyarlamasının da iptal edilmesine neden oldu.

Gaiman, suçlamaları reddederek hiçbir kadına rızası dışında cinsel ilişki uygulamadığını söyledi. "Hiçbir zaman rızası olmayan bir cinsel eyleme girmedim" şeklinde açıklama yaptı.

ÇİFTİN EVLİLİĞİ VE AYRILIĞI

Amanda Palmer ve Neil Gaiman, 2011 yılında evlenmiş ve 2015 yılında oğullarını dünyaya getirmişti. Çift, 2022 yılında evliliklerini sona erdirme kararı almış ve boşanma sonrası devam eden ebeveynlik süreçlerini açıklamışlardı. Palmer ve Gaiman, boşanma kararını verdikten sonra şu açıklamayı yapmışlardı: