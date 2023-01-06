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Amansız elli soğukları nedir? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak?

Eskilerin ‘amansız elli’ ismini verdikleri soğuk hava dalgası önümüzdeki haftadan itibaren tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarının uyarıda bulunduğu amansız elli soğuklarının uzun süre devam edeceği söyleniyor. Peki, Amansız elli soğukları nedir? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak?

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:43
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Amansız elli soğukları nedir? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak?

Amansız elli soğukları nedir? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak?
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Amansız elli soğuklarının tüm yurdu etkisi altına alması beklenirken, ‘amansız elli soğukları’nın ne anlama geldiği merak ediliyor. Vatandaşlar havaların soğumasıyla meteoroloji uzmanlarının uyardığı ‘amansız elli’ soğuklarının ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Amansız elli soğukları nedir? Amansız elli soğukları ne zaman başlayacak?

Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse tüm yurtta önümüzdeki haftadan itibaren "amansız elli soğukları’nın kendini hissettireceğini belirtti. Köse, "amansız elli" soğuklarının çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında ‘amansız elli soğukları’nın ne anlama geldiğini araştırıyor.

"AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI" NEDİR?

Ahmet Köse ‘amansız elli soğukları’ için: başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir" şeklinde açıkladı.

"AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI" NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Ahmet Köse, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür" şeklinde konuştu.

Amansız elli soğuklarının 11 Ocak’ta başlayarak Şubat sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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