Amasra’da denize giren teknisyen kayıplara karıştı

Olay, saat 09.00 civarında Amasra’nın Küçük Liman bölgesinde gerçekleşti. Bir kişinin montunu ve diğer giysilerini çıkarıp denize girdiğini ve bir daha ortaya çıkmadığını görenler, durumu hemen 112’ye bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi, ayrıca Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi de olay yerine sevk edildi. 9 dalgıç, botlarla denizde arama çalışmalarına başladı. Polis ekipleri kıyıda arama yaparken, aynı zamanda bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Montta, Yusuf Ülger adına düzenlenmiş ve bir üniversitede teknisyen olarak çalıştığını gösteren bir kimlik kartı bulundu.

Ülger’in bugün sabah saatlerinde Ankara’dan Amasra’ya gezmeye geldiği belirlendi. Arama çalışmaları devam ediyor.