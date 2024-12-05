Amasya Belediyesi şikâyeti değerlendirdi. Halk Otobüsü Şoförüne ceza işlem yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Amasya Belediyesi şikâyeti değerlendirdi. Halk Otobüsü Şoförüne ceza işlem yapıldı

Amasya Belediyesi’ne ait bir özel halk otobüsü, bir yolcusunu son durağa kadar götürmeden indiren otobüs şoförüne 2 bin 52 lira ceza işlem uyguladı.

Akbilek Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası yolcunun şikayeti üzerine inceleme başlatan Amasya Belediyesi, sürücüye para cezası uyguladı. Konuya ilişkin belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"28 Kasım 2024 tarihinde saat 21.40'ta, Kemal Nehrozoğlu Caddesi'nden Çamlıkent istikametine hareket eden bir özel halk otobüsü seferinde, bir vatandaşımızın şikayeti üzerine inceleme başlatılmıştır. Şikayete göre otobüs şoförü, güzergah üzerindeki KYK Yurdu durağında otobüsü durdurarak "Burası son durak, ileriye gidemiyorum" demiş ve Çamlıkent'e gitmek isteyen yolcuyu otobüsten indirerek seyahatine devam etmesine engel olmuştur. Yapılan inceleme sonucunda, şoförün bu davranışıyla toplu taşıma hizmetlerini aksattığı ve yolcuyu mağdur ettiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, şoför hakkında gerekli cezai işlemler uygulanmıştır." Amasya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Amasya Belediyesi şikâyeti değerlendirdi. Halk Otobüsü Şoförüne ceza işlem yapıldı

Amasya Belediyesi şikâyeti değerlendirdi. Halk Otobüsü Şoförüne ceza işlem yapıldı

Son Haberler
Bingöl balına 9 ülkeden talep var
Bingöl balına 9 ülkeden talep var
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
New York trafik düzenlemesinde büyük hata! Yapay zeka binlerce sürücüye yanlış ceza kesti
New York trafik düzenlemesinde büyük hata! Yapay zeka binlerce sürücüye yanlış ceza kesti
Nijerya'da korkunç kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 12 öldü
Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü var...
Trabzon’dan Gümüşhane’ye uyuşturucu madde getiriyordu yakalandı
Trabzon’dan Gümüşhane’ye uyuşturucu madde getiriyordu yakalandı