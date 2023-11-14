Amasya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Orhan Köseoğlu yönetimindeki 34 DBJ 408 plakalı otomobil, Özden Turan idaresindeki 05 ACJ 886 plakalı kamyonet, Ceyhan Altay idaresindeki 59 AFR 182 plakalı otomobil ve Özcan Yürür yönetimindeki 52 AEB 606 plakalı tır, Gümüşhacıköy sanayi sitesi mevkisinde ışıklı kavşakta çarpıştı.

Kazada, aynı aileden Orhan, Emine, Büşra, Emine Burcu ve Tuğba Köseoğlu ile kamyonet sürücüsü Özden Turan yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, acil sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

