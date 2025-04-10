Amasya’da 6 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Amasya’da 6 kaçak göçmen yakalandı

Amasya'da durdurulan otomobilde 1'i bagajda olmak üzere 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, Amasya girişinde doğu illerinden batı illerine kaçak göçmen taşındığı bilgisi aldı.

aw429428-01.jpg

Harekete geçen ekiplerce durdurulan Lada Samara marka otomobilde kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

aw429428-02.jpg​​​​​​​

Göçmenler işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilecek. Otomobil ve peşindeki artçı otomobilin sürücüleri S.B ile F.T gözaltına alınarak haklarında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
Erdoğan'a saç baş yolduracak anket. Genç nesil kime oy vereceğini açıkladı. Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuçlar
Erdoğan'a saç baş yolduracak anket. Genç nesil kime oy vereceğini açıkladı. Erdoğan'ı tedirgin edecek sonuçlar
Edirne’de feci kaza! Dereye uçtu: Hayatını kaybetti
Edirne’de feci kaza! Dereye uçtu: Hayatını kaybetti
Whatsapp'ta büyük tehlike! Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı
Whatsapp'ta büyük tehlike! Milyonlarca kullanıcıya acil uyarı
Kılıçdaroğlu listelerine almıştı. O partiden CHP’ye ağır eleştiri!
Kılıçdaroğlu listelerine almıştı. O partiden CHP’ye ağır eleştiri!
Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın hakemleri açıklandı