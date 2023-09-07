Amasya’da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Amasya’da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Amasya'nın Merzifon Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Kavşağı'nda, İlknur Y. idaresindeki 16 U 7001 otomobil kavşakta bekleyen Gökhan Ş. yönetimindeki 05 DZ 846 plakalı hafif ticari araca çaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada İlknur Y.(33), Dila Y. (4), Ergin Y. (41), Taha Y.(3), Sami Y. (51), Halime Ç.(45), Yusuf C. (3), Hamza C. (3) ve Yunus Emre Yılmaz (3) yaralandı. Yaralılar Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 3 yaşındaki çocuk Yunus Emre Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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