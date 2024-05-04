Amasya’da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Kaynak: DHA
Amasya’da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Amasya’nın Tarihi Bedesten Çarşısı’nda 2 şüpheli, bir iş yerine girerek 25 bin liralık ürün çaldı. Şüpheli kişiler iş yerine girerken güvenlik kamerasına yakalandı.

540 yıllık tarihi Bedesten Çarşısı’nda meydana gelen olayda, Çarşıya giren 2 hırsız Elvan Karademir’e(45) isimli vatandaşa ait iş yerinden 4 kadın saat seti, 3 gümüş ve kolye ucu, kol saati ve çakmak çalıp, olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen Elvan Karademir, hırsızlık yapıldığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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25 BİN TL'LİK ÜRÜN ÇALDILAR

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çalışmalar gerçekleştirip 2 şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı. Şüpheli kişilerin, iş yerine girdikleri anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 25 bin lira ürünün çalındığını belirten iş yeri sahibi Elvan Karademir, 4 tane kadın saat setinin değerinin 1400 lira olduğunu, 2 tane erkek kol saatinin değerinin 600 lira olduğunu ve pahalı çakmaklardan çalındığını, İçerde de yazar kasayı kırmaya zorladıklarını içerisinde para olduğunu ama açamadıklarını belirtti.

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