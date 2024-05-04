Amasya’da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

540 yıllık tarihi Bedesten Çarşısı’nda meydana gelen olayda, Çarşıya giren 2 hırsız Elvan Karademir’e(45) isimli vatandaşa ait iş yerinden 4 kadın saat seti, 3 gümüş ve kolye ucu, kol saati ve çakmak çalıp, olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen Elvan Karademir, hırsızlık yapıldığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

25 BİN TL'LİK ÜRÜN ÇALDILAR

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çalışmalar gerçekleştirip 2 şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı. Şüpheli kişilerin, iş yerine girdikleri anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 25 bin lira ürünün çalındığını belirten iş yeri sahibi Elvan Karademir, 4 tane kadın saat setinin değerinin 1400 lira olduğunu, 2 tane erkek kol saatinin değerinin 600 lira olduğunu ve pahalı çakmaklardan çalındığını, İçerde de yazar kasayı kırmaya zorladıklarını içerisinde para olduğunu ama açamadıklarını belirtti.