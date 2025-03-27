Amasya'da karpuz TIR'ının arasında yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Amasya polisi. karpuz yüklü TIR'ın dorsesinde yaptığı aramada, 3 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni buldu. Gözaltına alınan göçmenler alınan parmak izlerinden sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

İ.K. yönetimindeki 34 plakalı karpuz yüklü TIR, ihbar üzerine Merzifon ilçesi uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'da arama yaptı.

Kontrolde, TIR'ın dorsesindeki karpuzların arasından yaşları 18 ile 30 arasında değişen 3 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. İ.K. gözaltına alınırken, parmak izleri alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Amasya'da karpuz TIR'ının arasında yakalandılar

Amasya'da karpuz TIR'ının arasında yakalandılar

Amasya'da karpuz TIR'ının arasında yakalandılar

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