Amasya’da korkunç kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Pirinççi Mahallesi Mehmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Yakup Tepecik'in kontrolünü kaybettiği 05 EL 544 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Tepecik, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup Tepecik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Tepecik'in 6 ay önce İl Özel İdaresinden emekli olduğu öğrenildi.