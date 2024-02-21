Amasya'da kural tanımaz şoför hatasını tırını devirerek ödedi

Kaynak: İHA
Amasya'da kural tanımaz şoför hatasını tırını devirerek ödedi
Amasya’da tankere çarpmaktan ani manevrayla kurtulan tır yan yatarak devrildi. Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde tır şoförü, meslektaşına çarpmamak için tırı devirdi.

Edinilen bilgiye göre, Erhan Aktar yönetimindeki İran’a giden içecek yüklü 34 NB 0174 plakalı tır, Suluova giriş kavşağına geldiğinde kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta ilerlerken yeşil ışıkta geçiş yapan sürücü Akif Emrah Taşdemir’in kullandığı 05 AB 715 plakalı yem yüklü tankere çarpmaktan son anda kurtuldu. Ani manevra yapan tır, kontrolden çıkarak yola devrildi.

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirilirken, tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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