Amasya’da maden ocağında göçük meydana geldi

Kaynak: İHA
Amasya’da maden ocağında göçük meydana geldi

Amasya'nın Suluova ilçesinde kömür madeninde göçük meydana geldi. Yapılan çalışmanın ardından göçük altında kalan 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde kömür madeninde yaşanan göçükte 1 işçi yaralandı.

İlçeye bağlı Kolay köyünde Beşler Yenidoğuş Madencilik firmasının işlettiği madende göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Özgür Söylemez adlı işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

"GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİMİZ YARALI OLARAK KURTARILDI"

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.48'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Suluova ilçemiz Kolay köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında iş kazası meydana geldiği ve 1 işçinin göçük altında kaldığı bildirilmiştir. İhbarın ardından olay mahalline ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiş olup, göçük altında kalan işçimiz yaralı olarak kurtarılmıştır" denildi.

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