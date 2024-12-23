Amasya'da onlarca dilenci şehirden gönderildi

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelerek vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Hacılar Meydanı ile Akbilek Mahallesi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlardan para dilenen 20 kişi yakalanarak yapılan işlemler sonrası il dışına çıkarıldı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.

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Sevindi, "Vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar etmeyelim. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişilerin Zabıta Müdürlüğümüze bildirilmesini önemle rica ediyorum. Halkımızın haklarını her platformda savunmaya devam edeceğimizi buradan söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.