Amasya'da toprak kayması: 2 kişi hayatını kaybetti

Amasya Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.52'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Merkez ilçemize bağlı Uygur köyünde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığı bildirilmişti. İşçilerin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, Valimiz Önder Bakan da yerinde sevk ve idare için bölgeye intikal etmiştir” denildi.

Toprak altında kalan işçilerin isimlerinin Sezgin Eser ve Aytekin Er olduğu öğrenildi.

VALİ DUYURDU

Amasya Valisi Bakan, "İki vatandaşımızı toprak kayması sonucu kaybettik" açıklamasında bulundu.