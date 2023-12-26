Amasya’daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

Kaynak: İHA
Amasya’daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı
Amasya’da polis ekiplerince düzenlenen Narkogüç operasyonu kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nca ülke genelinde düzenlenen Narkogüç operasyonunun Amasya ayağında il merkezinde ve Göynücek ilçesinde 19 adres ve 3 araçta arama gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyona 25 ekip, 81 personel ve 1 dedektör köpeği katıldı. Operasyonda 17 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 111 adet sentetik ecza, 3 kök Hint kenevir, 0.26 gram metamfetamin maddesi, 118,6 gram esrar maddesi, 12 bin 680 adet dolu makaron, bin 950 gram tütün, 25 adet elektronik sigara kiti, 7 adet likit, 1 adet nargile tütünü, 8 adet cinsel içerikli kahve, 2 bin 178 gram nargile tütünüyle 2 adet uyuşturucu içilirken kullanılan aparat ele geçirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Amasya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce etkin ve kararlı bir şekilde uyuşturucu ile mücadeleye devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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