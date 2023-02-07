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Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor

Amasya’dan madenciler 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası arama-kurtarma faaliyetlerine gönüllü destek olmak için Malatya’ya gitme kararı aldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 00:08
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Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor

Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor
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Kömür madenindeki vardiyalarının ardından toplanan madenciler işletmelerinden dualarla yolcu edildi. 57 kişiden oluşan madenci ekibinin Amasya Merzifon Havalimanı'ndan deprem bölgesine doğru Malatya’ya hareket edeceği öğrenildi.

Madencilerden Şerif Ergen, “Depremde göçük altında kalan kardeşlerimizi kurtarmaya, onlara yardım etmeye gidiyoruz” dedi. Yusuf Durukan da, “Bir cana nefes olmak için gidiyoruz. Bir canı bile kurtarsak ne mutlu bize” diye konuştu.

Göçük altında çaresizce beklemenin anlamını en iyi kendilerinin bildiğini hatırlatan Cengiz Ayvalı ise, “Çok büyük bir hüzün ve acı. Ama bugün hep beraber el ele vermemiz lazım. Oradaki vatandaşlarımıza yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu. (İHA)

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