Amasya'yı önce güneş sonra hortum vurdu

İHA'nın haberine göre, Taşova ilçesinde güneşli havada bir anda ortaya çıkan hortumun görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolda beliren hortum hızla bir akaryakıt istasyonunun önünden geçti. O esnada istasyonda olanlar yanlarından hızla geçen tehlikeyi, güvenlik kameralarındaki görüntüleri izlediklerinde fark etti.

“BEKLEMİYORDUK"

Akaryakıt işletmesi sahibi Burak Özer, “Böyle bir rüzgar tarzı hiç görmedim. Fakat daha sonrasında görüntü kayıtlarına baktığımda hortum olduğunu şaşkınlıkla izledik. Gerçekten çok kuvvetliydi. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Hava şartları normal, hava güneşli, aşağı yukarı 29-30 derece bir sıcaklık var. Bir anda arkamı döndüğümde şoke oldum. Görüntü o kadar ürkütücü ki ben bu denli bir hortum olacağını tahmin bile edememiştim” dedi.

"ÜRKÜTÜCÜYDÜ"

Araç yıkama görevlisi Uğur Başaran ise “Burada yıkama yaptım, kenarda otururken, birden bire bu hortum oluştu. Hatta bir tane arkadaş vardı. Hortumun oluştuğu anda kendini zor attı arabanın yan tarafına. Taşova'da ilk defa ben böyle bir şey görüyorum. Ürkütücüydü, hatta burada olan bütün poşetleri havaya kaldırdı” diye konuştu.