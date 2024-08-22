Amatör cilt bakımının bilinmeyen büyük tehlikeleri

Simgenur Gök
Amatör cilt bakımının bilinmeyen büyük tehlikeleri

Amatör cilt bakımının bilinmeyen büyük tehlikeleri uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı.

Cilt bakımı, sağlıklı ve genç bir görünüm elde etmek isteyen pek çok kişi için önemli bir rutin haline geldi.

Ancak, profesyonel rehberlik olmadan yapılan amatör cilt bakımı uygulamaları, cilt sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atabilir.

Dermatologlar ve cilt sağlığı uzmanları, bu tür uygulamaların potansiyel zararlarına dikkat çekti.

Dr. Jane Smith (New York Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü), yanlış ürün kullanımı veya cilt tipine uygun olmayan tedavi yöntemlerinin cilt bariyerine zarar verebileceğini belirtti.

Özellikle evde yapılan kimyasal peelingler, uygun olmayan asit oranları kullanıldığında ciltte kalıcı hasara yol açabilir.

Dr. Smith, bu tür işlemlerin dermatolog gözetiminde yapılmasının önemini vurguladı.

Dr. Richard Lee (Harvard Tıp Okulu Dermatoloji Anabilim Dalı) ise, internet üzerinden temin edilen ve güvenilirliği kanıtlanmamış cilt bakım ürünlerinin ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini ifade etti.

Dr. Lee’ye göre, özellikle egzotik bileşenler içeren bu tür ürünler, yeterli klinik testlerden geçmediği için beklenmedik yan etkilere neden olabilir.

Bilimsel çalışmalar da, bu ürünlerin bir kısmının ağır metal veya toksik bileşenler içerebileceğini gösterdi.

Ayrıca, Dr. Maria Gonzales (Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles - UCLA Dermatoloji Bölümü), evde yapılan akne tedavilerinin ciltte hiperpigmentasyon ve skarlaşmaya yol açabileceğini belirtti.

Dr. Gonzales’e göre, özellikle sert kimyasallar veya fiziksel peelingler kullanmak, ciltte mikrotravmalara neden olabilir. Bu durum ise uzun vadede ciltte kalıcı lekelere ve yara izlerine yol açabilir.

Cilt bakımı konusunda yapılan son araştırmalar, amatör uygulamaların potansiyel risklerini net bir şekilde ortaya koydu.

Örneğin, Journal of Dermatological Science'da yayımlanan bir çalışma (2021), evde yapılan kimyasal peelinglerin %30’unun ciltte yanıklara ve tahrişe neden olabileceğini gösterdi.

Benzer şekilde, Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology dergisinde yer alan başka bir çalışma, (2022), yanlış cilt bakım ürünlerinin kullanımının, cilt mikrobiyomunu bozarak uzun vadede cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Bu nedenlerle, cilt bakımı yaparken profesyonel yardım almak ve ürünleri bilinçli bir şekilde seçmek son derece önemli.

Dermatologlar, kişiye özel cilt bakımı rutini oluşturmanın cilt sağlığını korumada en güvenli ve etkili yol olduğunu belirtti.

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