Amatör kümede savaş çıktı. Futbolcu rakip hocanın yüzüne top fırlattı

Denizli 1. Amatör Ligi'nde oynanan Yeni Güneyspor-MY Kocaçınarspor maçına yaşanan saha olayları damga vurdu. Futbolcunun topu karşı takımın hocasına fırlatmasıyla başlayan olaylarda, kırmızı kart gören yöneticinin rakip yedek kulübesine yönelmesiyle saha içi ve dışında gergin anlar yaşandı.

KAYNAK: İHA
Amatör kümede savaş çıktı. Futbolcu rakip hocanın yüzüne top fırlattı

Denizli 1. Amatör Küme C Grubu 4. haftasında Denizli’nin Güney ilçesinde oynanan Yeni Güneyspor - MY Kocaçınarspor maçında, yeşil sahalarda yaşanması arzu edilmeyen olaylar çıktı.

MY Kocaçınarspor Teknik Sorumlusu Muhsin Kayan, maçın 38. dakikasında taca çıkan topu eline alıp birkaç saniye geciktirerek rakip oyuncuya verince ortam bir anda gerildi.

Gecikmeye sinirlenen ev sahibi takımın futbolcusu, topu Teknik Sorumlu Muhsin Kayan’ın üzerine attı.

Futbolcu ve antrenör arasında yaşanan itiş kakış, her iki tarafın araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Pozisyonu değerlendiren maçın hakemi, oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Yaşananlardan Kocaçınarspor Teknik Sorumlusu Muhsin Kayan’ı sorumlu turan Yeni Güneyspor futbolcuları ve yöneticileri, hakeme tepki gösterdi.

Hakem, bunun üzerine Yeni Güneyspor Yöneticisi Ercan Tavacı ile birlikte yedek kulübesindeki bir idareciyi daha kırmızı kartla cezalandırdı.

Gördüğü kırmızı kart sonrası öfkelenen Yeni Güneyspor Yönetici Ercan Tavacı, konuk ekibin yedek kulübesine yönelerek, olayların fitilini ateşleyen antrenörün üzerine yürüyünce, saha içi bir anda karıştı.

Olaylara saha içi ve yakınlarında görevde bulunan güvenlik güçleri müdahale etti.

Maçı izleyen taraftarlar da aşağıya inerek misafir takım yedek kulübesini ve tel örgüleri tekmeledi.

Yaklaşık 10 dakika duran maç, olayların yatışması sonrasında kaldığı yerden devam etti.

(İHA)

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