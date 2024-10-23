Amatör olarak başladı profesyoneli oldu! Yüksek tansiyonu önleyip kalbi koruyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Amatör olarak başladı profesyoneli oldu! Yüksek tansiyonu önleyip kalbi koruyor

Çorum’da deveci armudunun hasadı başladı. Emekli Astsubay Yüksel Apaydın'a ait 15 dekarlık armut bahçesindeki hasat üreticiyi memnun etti.

Emekli Astsubay Yüksel Apaydın, bahçesinde bulunan bin 200 adet deveci armudu ağacının her birinden yaklaşık 25 kilogram ürün elde edildiğini söyledi.

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BU YILKİ VERİM ÜRETİCİYİ MUTLU ETTİ

Amatör olarak başlayan Apaydın, armut yetiştiriciliğinde profesyonel bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Bahçedeki ağaçların 12 yaşında olduğunu söyleyen Yüksel Apaydın, bu yılki hasadın verimli geçtiğini belirtti.

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DEVECİ ARMUTUN FAYDALARI NELERDİR

Göğüs kanseri riskini azaltan deveci armudu, kalp ve damar sağlığını da koruyor.

Ayrıca deveci armudu yüksek tansiyonu önler ve kemik erimesinin önüne geçer. Deveci armudunun aynı zamanda bağırsak sağlığı için de faydalı olduğu söyleniyor.

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