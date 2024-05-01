Amazon ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Amazon ilk çeyrek bilançosunu açıkladı
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un satışları, 2024’ün ilk çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 13 artışla 143,3 milyar dolar oldu.

Amazon Ocak-Mart dönemine ait bilançosunu yayınladı. Yayınlanan bilanço kapsamında 2024’ün ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, 2023’ün aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 artışla 143,3 milyar dolara yükseldi.

Şirketin 2023'ün ilk çeyreğinde net satışları 127,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri, şirketin 142,5 milyar dolar gelir olması yönündeydi.

Bulut bilişim hizmetleri sunan Amazon Web Services (AWS) biriminin satışları da yıllık bazda yüzde 17 artışla 25 milyar dolara çıktı.

Şirketin reklam biriminin gelirleri de, 2024’ün birinci çeyreğinde yüzde 24 artarak 11,8 milyar dolara yükseldi.

Amazon'un net kârı da ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 229 artarak 10,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirket, 2024’ün aynı döneminde yaklaşık 3,2 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Amazon'un net kârı da ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 229 artarak 10,4 milyar dolar gerçekleşti. Şirket, 2023’ün aynı döneminde yaklaşık 3,2 milyar dolar gelir belirtmişti.

E-ticaret devinin hisse başına net karı da bu yılın ilk çeyreğinde 98 sent oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 31 sent olmuştu.

Amazon diğer yandan, 2024’ün ikinci çeyreğinde 144 ila 149 milyar dolar arasında gelir öngördüğünü ifade etti.

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