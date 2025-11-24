ABD merkezli dev şirket Amazon, müşterilerini manipüle ederek Prime abonelik sistemine üye ettiği gerekçesi ile hakkında açılan davada 2,5 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun 2023 yılında açtığı davada dev şirketin ödemeyi kabul ettiği tazminatın 1 milyar doları devlete 1,5 milyar doları ise üyelere ödenecek.

Amazon'un açık rızaları olmadan müşterilerini Prime üyeliğine kaydettirdiği ve üyelik iptalini zorlaştırdığı konusunda uzun süredir gündeme gelen şikayetler üzerine anlaşma yapılmıştı.

Amazon kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmese de eylül ayında FTC ile bir anlaşmaya vardı. ABD’li dev şirket yapılan anlaşma kapsamında müşterilere ödeme yapmaya başladı.

ÖDEME KİMLERE YAPILACAK?

Geri ödemeden yalnızca ABD'de yaşayan ve son 6 yıl içinde yönlendirme sayfaları üzerinden Prime'a abone olan aboneler yararlanacak. Prime kullanıcılarına, ödedikleri üyelik ücreti kadar geri ödeme yapılacak. Tutar belirlenirken daha önce alınmış iadeler ve krediler düşülecek.

Yasalara her zaman uyduğunu belirten Amazon, anlaşmanın müşteri odaklı inovasyonu devam ettireceğini belirtti. Ayrıca, Prime'a kayıt ve iptal süreçlerinin de daha kolay hale getirileceği açıklandı.