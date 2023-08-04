Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi

2019 yılının şubat ayında Amazon ormanlarının Marajo adasında yer alan Araruna Plajı yakınlarında, denizden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan kambur balina, üzerinden 4 sene geçmesine rağmen hala gizemini koruyor.

Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi

2019 yılının şubat ayında Marajo adasında yer alan Araruna Plajı yakınlarında, denizden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan kambur balina seneler geçmesine rağmen hala gizemini koruyor. Ölü bir balinanın denizden bile çıkamayacağını düşünürsek bulunduğu konuma nasıl geldiği hala inceleniyor.

11 METRE UZUNLUĞUNDA 10 TON AĞIRLIĞINDA

Yaklaşık 11 metre uzunluğunda olan 10 ton ağırlığında olan balina olayın ardından yıllar geçmesine rağmen herkesi şok etmeye devam ediyor.

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12 AYLIK BİR YAVRU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Bilim insanları, 12 aylık bir yavru olduğunu belirttikleri kambur balinaya ait cesedin yüksek dalgalar ve gelgitler nedeniyle denizden ormana sürüklendiğini düşünse de hala net bir kanıya varamadıklarını söylüyorlar.

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Deniz biyoloğu Renata Emin, "Balinanın kıyıya yakın bir yerde yüzdüğünü ve son birkaç gündür oldukça şiddetli olan gelgitin onu alıp iç kısımlara doğru götürdüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Bölgede en son üç yıl önce bir kambur balina görüldüğünü belirten Emin, balinaların bölgeye genellikle Ağustos ve Kasım ayları arasında geldiklerini. Sonrasında ise Antarktika'ya göç ettiklerini sözlerine ekledi.

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SÜRÜDEN AYRILMIŞ

Emin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Annesiyle birlikte seyahat eden ve muhtemelen iki kıta arasındaki göç döngüsü sırasında kaybolan ya da sürüden ayrılan bir yavru olduğunu düşünüyoruz."

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