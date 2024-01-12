Amazon ormanlarında antik kent bulundu

Ekvador'un doğusunda Upano bölgesinde Amazon ormanlarında devasa antik kent bulundu. Bulunan antik kentin zengin topraklarda ancak aynı zamanda toplumun yok olmasına da yol açmış olabilecek bir yanardağın gölgesinde yer aldığını ifade eden bilim insanları, evler ve meydanların birbirine “şaşırtıcı” yollar ve kanallarla bağlandığını aktardı.

Arkeologlar antik şehrin 2 bin 500 yıl önce kurulmuş ve insanların da yaklaşık olarak bin yıl burada yaşamış olma ihtimali üzerinde duruyorlar. Antik kentte kaç kişinin yaşadığı bilinmese de bilim insanları 10 bin kişinin yaşamış olabileceğini ifade ediyor.

Fransa Ulusal Bilim Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Stephen Rostain, “Burası, Amazon’da bildiğimiz diğer antik yerlerden daha eski bir yer. Avrupai bir medeniyet bakışımız var ancak, antik kentin bulunması bize medeniyet ve kültür hakkında bakışımızın değişmesi gerektiğini söylüyor. Bu keşif, Amazon kültürüne bakışımızı değiştirdi. Çok sayıda insan küçük gruplar halinde, büyük ihtimalle çıplak, avcı ve toplayıcı olarak düşünülüyor ancak bu keşif insanların karmaşık kent yaşamı sürdüğünü gösteriyor” dedi.

Bilim insanları yakın zamanda, Bolivya ve Brezilya da dahil olmak üzere Amazon'un başka yerlerinde Avrupa ile temastan önce başlayan karmaşık yağmur ormanı topluluklarına dair kanıtlar da buldular.

Arkeologlar çalışmalarını, 300 kilometrekarelik alanda kazı çalışmalarının yanı sıra yoğun bitki ve ağaçların altındaki kalıntıları da belirleyebilen havadan lazer teknolojisi kullanarak yaptı.

Araştırmacılar bir şehrin varlığına dair kanıtları ilk kez 1970'lerde buldu ancak 25 yıllık bir araştırmanın ardından ilk kez kapsamlı bir araştırma tamamlandı.