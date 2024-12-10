Amazon, otomobil satışına başladı

Amazon, pazartesi günü otomobil satışlarına yönelik "Amazon Autos" platformunu duyurdu. Platform, kullanıcıların yeni otomobilleri bulmasına, sipariş vermesine ve satın almasına olanak tanıyor. İlk olarak Hyundai modelleriyle başlatılan hizmet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles ve New York gibi 48 şehirde kullanıma sunuldu.

Şirket, 2024'ün ikinci yarısında araç satışına başlama planlarını açıklamıştı. 2025 yılı itibarıyla daha fazla şehir ve otomobil üreticisinin platforma eklenmesi hedefleniyor.

ŞEFFAF FİYAT POLİTİKASI VE KOLAYLIK

Amazon Autos, Amazon’un diğer e-ticaret hizmetlerinden ilham alarak tasarlandı. Kullanıcılar, katılımcı bayilerden mevcut araçları model, donanım, renk ve özelliklere göre arayabilecek. Platform ayrıca finansman seçenekleri sunuyor ve kullanıcıların tüm belgeleri e-imza yoluyla tamamlamasına imkân tanıyor. Ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteriler araçlarını bayiden teslim almak için randevu oluşturabiliyor.

Amazon Autos, yalnızca yeni araç satışı yaparak ikinci el araçlara odaklanan Carvana, AutoTrader ve Carmax gibi rakiplerinden ayrılıyor. Şirket, gelecek yıl için kiralama ve genişletilmiş finansman seçenekleri sunmayı planlıyor.

HYUNDAİ İLE İLK İŞ BİRLİĞİ

Amazon Autos'ta satışlar, şimdilik yalnızca Hyundai bayileri aracılığıyla gerçekleşiyor. Yerel bayiler, aracın resmi satıcısı olarak kayıtlı olacak. Platform, araç takas işlemlerini de kolaylaştırıyor.

Hyundai gibi üreticiler için Amazon’un geniş müşteri kitlesi büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca Amazon Autos, pazarlık yapmaya gerek bırakmayan şeffaf fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Amazon, kullanıcıların gördüğü fiyatın, vergiler ve ek ücretler dahil nihai fiyat olduğunu belirtti.

Bu yeni hizmet, Amazon’un otomobil sektöründe güçlü bir oyuncu olabileceğini gösteriyor. Şeffaflık ve kolaylık odaklı bu yaklaşım, kullanıcıların dikkatini çekmeye aday.