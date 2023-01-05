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Bu oyun servisi 6 adet oyunu ücretsiz verecek. Son tarihi kaçırmayın

Amazon Prime Gaming 6 adet oyunu ücretsiz verecek. İşte o oyunlar...

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:52
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Amazon Prime Gaming 6 adet oyunu ücretsiz verecek

Bu oyun servisi 6 adet oyunu ücretsiz verecek. Son tarihi kaçırmayın
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Amazon, Prime Gaming servisi 600 TL değerindeki 6 oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Ocak ayı içerisinde oyunlar ücretsiz alınabilecek. Listede yer alan yapımlar, oldukça dikkat çekti.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 7.90 TL (yurt dışında 14.90 dolar) karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor.

Amazon Prime Gaming’in ücretsiz olarak dağıttığı oyunlar arasında The Evil Within 2 de yer aldı. Korku temalı yapım, 349,00 TL değerinde.

Tüm oyunlar ise şu şekilde sıralandı;

Kullanıcılar, yukarıda yer alan oyunları 31 Ocak tarihine kadar kütüphanelerine kalıcı olarak ekleyebilirler. Bunun için Amazon Prime Gaming’in resmi internet sitesini ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Sonrasında ise ana sayfada yer alan menüden Oyunlar sayfasına ulaşın ve kütüphanenize eklemek için Talep Et butonuna tıklayın.

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