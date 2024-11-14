Amazon, Temu ve Shein'e rakip olacak Haul'u tanıttı

Amazon, düşük maliyetli alışveriş devleri Temu ve Shein ile rekabet etmek amacıyla ABD’de “Haul” adlı yeni bir çevrimiçi alışveriş platformu başlattı. Sadece mobil cihazlardan erişilebilen Haul, Amazon'un alışveriş uygulaması üzerinden kullanılabilir olacak ve ABD müşterilerine hitap edecek. Haul üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatı 20 doları aşmayacak ve teslimat süresi iki haftaya kadar uzayabilecek.

Haul platformunda satılan ürünler için "çılgınca düşük fiyatlar" sunulacağını belirten Amazon, iki haftaya kadar teslimat sürelerine rağmen ürünlerin "beklemeye değer" olduğunu ifade etti. Platformda çoğu ürün 10 doların altında fiyatlara sahip olacak. Örneğin, üç parçalı tıraş seti ve zarif bir kolye, bilezik ve küpe seti gibi ürünlerin 3 dolardan daha düşük fiyatlara sunulması planlanıyor. Amazon, 25 dolar ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo imkanı da sunacak.

Düşük maliyetli Çinli e-ticaret platformları Temu ve Shein, hızlı büyümelerine rağmen çevresel etkilere ve ithalat yasalarındaki açıkları kullanmalarına dair eleştiriler alıyor. Forrester araştırma şirketinden perakende analisti Sucharita Kodali, Haul'un da benzer zorluklarla karşılaşabileceğine dikkat çekti. Kodali, düşük kaliteli ürünler ve uzun teslimat sürelerinden dolayı tüketicilerin bu tür platformlara olan ilgisinin azalabileceğine işaret etti. Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun ekim ayında Temu'ya karşı başlattığı yasal süreç, düşük maliyetli ürün satışı yapan platformlara yönelik artan denetimlerin göstergesi olarak öne çıkıyor.

Amazon'un küresel satış ortakları hizmetleri başkan yardımcısı Dharmesh Mehta, “Uygun fiyatlı ürünler bulmak müşterilerimiz için önemli ve satıcı ortaklarımızla çalışarak ultra düşük fiyatlar sunmanın yollarını araştırıyoruz” dedi. Mehta, Haul'un henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak platformun ilerleyen haftalarda genişletileceğini belirtti.

Amazon’un, Haul platformunun Birleşik Krallık gibi diğer pazarlarda ne zaman sunulacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadığı belirtilirken, bazı analistler bu girişimin başarılı olamaması durumunda uzun ömürlü olmayabileceğini ifade ediyor.