Amazon ve Space X’ten flaş anlaşma

Teknoloji dev Amazon, yaptığı bir açıklamada, Project Kuiper internet uyduları için SpaceX’ten üç roket fırlatma satın aldığını duyurdu.

Dünyanın en aktif roket operatörü SpaceX, Starlink rakiplerini kendi roketleriyle fırlatmaya devam edecek. Şirket daha önce başka şirketlerin geniş bant uydularını yörüngeye fırlattı. Ayrıca SpaceX gelecekteki fırlatmalar için de anlaşmalar imzaladı.

Hem Starlink hem de Kuiper Projesi, tüketicilerden hükümetlere kadar çeşitli müşterilere hizmet vermeyi planlıyor. Bu amaçları için yörüngede binlerce uydunun bulunduğu ağlar oluşturmaya yönelik projelere imza atıyorlar. Bu projeler; milyarlarca dolarlık çabaları temsil ediyor.

Cuma günkü duyuruda Amazon, SpaceX ile 2025 ortalarında üç Falcon 9 fırlatması için anlaşma imzaladığını söyledi. Ne yazık ki iki şirket de bu anlaşmanın mali koşulları açıklamadı.