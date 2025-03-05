Amazon, yapay zeka birimi kuruyor

Kaynak: Haber Merkezi
Amazon, yapay zeka birimi kuruyor

Amazon, AWS bünyesinde, insanların günlük hayatlarını otomatikleştirmesine yardımcı olacak yapay zeka ajanları geliştiren yeni bir grup oluşturdu. Şirket, bu girişimiyle sektördeki AI dönüşümüne liderlik etmeyi hedefliyor.

Reuters’a göre, Amazon Web Services (AWS) içinde oluşturulan bu yeni grup, şirketin AI alanındaki en büyük adımlarından biri olarak görülüyor. AWS CEO’su Matt Garman, çalışanlarına gönderdiği e-postada, yapay zeka ajanlarının AWS için milyarlarca dolarlık yeni bir iş alanı olabileceğini belirtti. Grubun başına ise, uzun süredir Amazon bünyesinde çalışan ve daha önce şirketin yapay zeka ve veri ekiplerini yöneten Swami Sivasubramanian getirildi.

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AI AJANLARI REKABETİ KIZIŞTIRIYOR

Amazon, AI ajanları alanında hamle yapan en yeni teknoloji devi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta şirket, sesli asistanı Alexa’nın güncellenmiş versiyonu Alexa+’ın bazı yapay zeka ajanı özelliklerine sahip olacağını duyurdu. Yapılan demolar, Alexa+’ın Uber çağırma, web sitelerinde gezinme ve diğer günlük görevleri insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebildiğini gösterdi.

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AWS, bu yeniliğin yalnızca tüketiciye yönelik kalmayacağını da vurguluyor. Amazon, kurumsal müşteriler için de yapay zeka ajanları geliştirmeye odaklanarak Salesforce ve Microsoft gibi devlerle rekabet etmeyi amaçlıyor. AWS’nin geliştireceği sistemlerin, şirketlerin iş süreçlerini otomatik hale getirmesine yardımcı olması bekleniyor.

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