Amazon, yapay zeka birimi kuruyor

Reuters’a göre, Amazon Web Services (AWS) içinde oluşturulan bu yeni grup, şirketin AI alanındaki en büyük adımlarından biri olarak görülüyor. AWS CEO’su Matt Garman, çalışanlarına gönderdiği e-postada, yapay zeka ajanlarının AWS için milyarlarca dolarlık yeni bir iş alanı olabileceğini belirtti. Grubun başına ise, uzun süredir Amazon bünyesinde çalışan ve daha önce şirketin yapay zeka ve veri ekiplerini yöneten Swami Sivasubramanian getirildi.

AI AJANLARI REKABETİ KIZIŞTIRIYOR

Amazon, AI ajanları alanında hamle yapan en yeni teknoloji devi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta şirket, sesli asistanı Alexa’nın güncellenmiş versiyonu Alexa+’ın bazı yapay zeka ajanı özelliklerine sahip olacağını duyurdu. Yapılan demolar, Alexa+’ın Uber çağırma, web sitelerinde gezinme ve diğer günlük görevleri insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebildiğini gösterdi.

Alexa+ yapay zeka ile akıllı yardımcı dönemini başlatıyor

AWS, bu yeniliğin yalnızca tüketiciye yönelik kalmayacağını da vurguluyor. Amazon, kurumsal müşteriler için de yapay zeka ajanları geliştirmeye odaklanarak Salesforce ve Microsoft gibi devlerle rekabet etmeyi amaçlıyor. AWS’nin geliştireceği sistemlerin, şirketlerin iş süreçlerini otomatik hale getirmesine yardımcı olması bekleniyor.