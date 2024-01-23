Amazon’a dev ceza

CNIL tarafından yapılan açıklamada, Amazon'da iş kesintilerini titizlikle ölçen ve çalışanların potansiyel olarak her molayı veya kesintiyi gerekçelendirmek zorunda kalmasına neden olan sistemin uygulanmasının yasalara aykırı olarak değerlendirildiği paylaşıldı.

Gelen açıklamada, komisyonun, çalışan faaliyetlerini ve performansını izlemek üzere "aşırı müdahaleci" olarak nitelendirdiği söz konusu sistemi kurduğu için Amazon.com Inc. şirketine 32 milyon avro para cezası verdiği söyleyen, şirketin çalışan faaliyetlerini ve performansını takip eden tarayıcı sisteminin "hem kapsamlı hem de kalıcı olmaları açısından uygulandıkları ölçek nedeniyle" geleneksel izleme yöntemlerinden farklı olduğu belirtildi.

Komisyonun, sistem tarafından toplanan tüm veri ve çalışanlar için üretilen istatistiklerin 31 gün boyunca saklanmasını da "aşırı" bulduğu söylenen açıklamada, Amazon'da çalışanların ve ziyaretçilerin depolardaki video gözetimi hakkında yeterince bilgilendirilmediği aktarıldı.

Amazon'un Fransa'daki depolarında kullanılan ilgili sistem, çalışanların belirli iş adımları arasındaki kesintilerinin ne kadar uzun olduğunu kaydetmek amacıyla bir tarayıcı olarak kullanıyor.