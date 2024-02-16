Amazon’da Anne ve Bebek Fırsatları devam ediyor

Kampanya kapsamında oyuncaktan bebek bakım ürünlerine, beslenme ürünlerinden oto koltuklarına kadar geniş bir seçkiden binlerce ürün, tüm müşterilere uygun fiyatlar seçenekleriyle sunuluyor.

Amazon.com.tr’nin 29 Şubat tarihine kadar devam eden “Anne ve Bebek Fırsatları” kampanyası boyunca, tüm müşteriler aralarında Philips Avent, Bright Starts, Chicco, Ingenuity, Maxi-Cosa, Wee Baby, La Roche-Posay, Molfix ve Sleepy gibi global ve yerel markaların giyim ve tekstil, oyuncak, bez, bakım ve beslenme gibi binlerce ürününe uygun fiyatlı ürünler bulunuyor.

Amazon Prime üyeleri ise her kampanya döneminde olduğu gibi “Anne ve Bebek Fırsatları” boyunca da minimum sepet tutarı olmaksızın geçerli alışverişlerinde, pazar günleri de dahil, bedava ve hızlı teslimat ayrıcalığı imkanından faydalanabiliyor.

Ayrıca seçili şehirlerdeki Prime üyeleri, “Randevulu Teslimat” ile siparişleri sırasında uygun saat ve tarihi seçerek, siparişlerini diledikleri zaman aralığında teslim alabilme imkanına sahipler.

Satın aldıkları ürünlerin teslimatlarının, siparişi takip eden bir hafta boyunca kendileri için uygun bir zaman diliminde doğrudan adreslerine gerçekleştirilmesini de talep edebilme hakları bulunuyor.

Amazon’da alışveriş ve eğlencenin en iyilerini birlikte sunan Prime hakkında detaylı bilgi edinmek ve 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatmak amacıyla www.amazon.com.tr/prime adresini ziyaret edebilirsiniz.