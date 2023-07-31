Amazon’dan müşterilerine ‘helal olsun’ dedirten jest

Alışveriş sitesi Amazon, müşterilerine verdiği hediye çeki sosyal medyada gündem oldu.

Amazon’dan müşterilerine ‘helal olsun’ dedirten jest

Patronlardünyası’nda yer alan bilgilere göre, ABD’li internet alışveriş sitesi devi Amazon müşterilerini sevindirecek bir karar aldı.

Alışveriş yapan bir müşteri, şirketten gelen e-postayı sosyal medya hesabından paylaşınca gündem oldu.

ZARARA KARŞILIK HEDİYE ÇEKİ

Amazon’da bir müşteri örneğin 500 TL’lik bir ürün alınca ve o gözlük müşterinin eline geçmeden fiyatı 250 TL’ye düşünce, aradaki 250 TL’lik fark için özür diliyor ve yine aynı oranda müşterisine 250 TL’lik bir hediye çeki tanımlıyor.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada bir kullanıcı Amazon’dan gelen maili paylaşınca jest sosyal medyayı salladı.

Kullanıcılar ‘Helal olsun böyle şirketlere’ yorumunda bulundu.

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