Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 25 milyon adet hisse satacak

Kaynak: AA
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 25 milyon adet hisse satacak

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos, 25 milyon adet şirket hissesi elden çıkarma planını açıkladı.

Amazon, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na söz konusu plana dair bildirimde bulundu.

Buna göre Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 29 Mayıs 2026'da sona erecek süre boyunca 25 milyon adet Amazon hissesi satmayı planlıyor.

Planlanan satışın tutarı, Amazon'un bugünkü birim hisse fiyatı dikkate alındığında yaklaşık 4,8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Şirketin üst yöneticiliğini 2021'de bırakan Bezos, Amazon'un en büyük hissedarı olmaya devam etmişti.

Bezos, geçen yıl da yaklaşık 13,5 milyar dolar değerinde Amazon hissesini elden çıkarmış ve 2021'den bu yana ilk kez şirket hissesi satışı gerçekleştirmişti.

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